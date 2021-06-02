Показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в апреле продолжили расти, говорится в материалах Банка России.

Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 мая 2021 года составил 1,83 трлн рублей. При этом 278,7 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение кредитов на строительство объектов.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 3,57 трлн рублей.