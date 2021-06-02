Студенты, желающие организовать свой стартап, смогут получить годовой отпуск в вузе для этой цели благодаря Платформе университетского технологического предпринимательства. Об этом заявил сооснователь и акционер группы компаний «ТехноСпарк» (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Роснано группы ВЭБ) Денис Ковалевич в среду на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



«Вклад университетов в создание стартапов невелик. По мировой статистике 25% всех мировых стартапов запускались в то время, когда их основатели еще были студентами. В России — только 3%. Это огромный нераскрытый потенциал, который мы сможем или не сможем реализовать. Внутри этого понимания мы с Минобрнауки сформировали федеральную инициативу Платформы университетского технологического предпринимательства. <...>. Это новый формат стартап-студий, которые компенсируют ключевой дефицит компетенций молодых предпринимателей. Они создают и проходят со студентами первый этап пилотирования их проектов», — рассказал Ковалевич.

Он отметил, что программа дает право студентам взять годовой отпуск для создания стартапа. Кроме того, обсуждаются новые программы инвестирования в студенческие проекты и программы налогового кешбэка для «бизнес-ангелов», которые вкладываются в молодежные стартапы.

Инициатива по развитию платформы студенческого предпринимательства была одобрена правительством РФ для включения в национальный проект «Наука и университеты» в апреле. Ранее глава правительства России Михаил Мишустин поддержал идею создания школы стартапов на базе университетов и поручил министру науки и высшего образования Российской Федерации Валерию Фалькову проработать возможность создания школ стартапов, которые можно будет интегрировать в систему высшего образования.