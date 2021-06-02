Совет Федерации на заседании в среду одобрил законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем обмана или шантажа.

Изменения вносятся в статью 183 Уголовного кодекса РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». В статье уточняется перечень способов получения данной тайны, он дополняется такими способами, как обман, шантаж и принуждение.

Срок наказания (как лишения свободы, так и принудительных работ) за данное преступление увеличивается с трех до четырех лет.

Законом также предлагается установить уголовную ответственность за «разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, а также его близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью».

Наказанием могут стать обязательные работы на срок до 480 часов либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Необходимость принятия поправок их авторы обосновывали тем, что действующая редакция статьи УК является устаревшей и не отвечает современным реалиям. «В частности, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные», — говорится в пояснительной записке к документу.

«Согласно действующей редакции этой статьи, ответственность наступает лишь в случае, если разглашение таких сведений осуществлено в целях воспрепятствования служебной деятельности указанных лиц», — напоминали ранее в Госдуме.