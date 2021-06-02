Совет Федерации на заседании в среду одобрил законопроект, который направлен на расширение перечня инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений. Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Вкладывать пенсионные накопления можно будет в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента.

Одобрены изменения в статью 26 федерального закона «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и статьи 18 и 241 федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах».



Сегодня законом установлено право на размещение пенсионных накоплений на депозиты кредитных организаций. Однако размещать пенсионные накопления на депозиты небанковских кредитных организаций нельзя. При этом отмечается, что ставки на рынке депозитов с центральным контрагентом обычно превышают стандартные ставки на банковских депозитах. Это позволяет на более выгодных условиях размещать свои денежные средства, поясняла «ДумаТВ» .

Размещать средства на депозитах в центральном контрагенте можно в ходе организованных торгов при условии одновременного привлечения указанных средств по договорам РЕПО. Центральный контрагент при этом гарантирует исполнение обязательств по сделкам, которые заключаются в результате сведения заявок от участников рынка на размещение средств в депозиты с заявками РЕПО на привлечение средств, указывают авторы документа.

Кроме того, законопроект дополняет перечень активов, в которые возможно инвестировать средства пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия (КСУ).

РЕПО с КСУ является в настоящее время самым ликвидным сегментом российского денежного рынка, количество участников на котором превышает 240, среди которых банки, брокеры, а также нефинансовые корпорации. Так как операции проводятся через центрального контрагента, данный сегмент обеспечивает не только максимальную ликвидность, но и надежность.