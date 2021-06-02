Совет Федерации одобрил на заседании в среду внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают в десять раз штрафы за разглашение персональных данных, передает РИА Новости.

Для граждан эти штрафы составят максимально 10 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей), для юридических лиц — максимально 50 тыс. рублей (сейчас от 4 тыс. до 5 тыс.).

Под понятие «персональные данные» подпадает коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие сведения.



Как отмечают авторы законопроекта, действующие штрафы, которые не менялись в течение десяти лет, не препятствуют тому, чтобы личная информация, служебная или профессиональная тайна становилась достоянием общественности, продавалась или распространялась в Интернете. Увеличение штрафов призвано защитить данные бизнеса и персональные данные граждан от посягательств мошенников.