Минфин России 2 июня провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.
Минфин предложил инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 33,448 млрд рублей. Объем спроса — 51,527 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92,6% от номинала, средневзвешенная цена — 92,6653% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,68% годовых.
На втором аукционе были предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26235RMFS с датой погашения 12 марта 2031 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости. Объем спроса — 82,64 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91,5% от номинала, средневзвешенная цена — 91,539% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,25% годовых.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.79%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.75%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб
ЧЗПСН-Профнастил
|
11.47%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
Всего Минфин намерен во II квартале 2021 года разместить ОФЗ на 1 трлн рублей. В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 100 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до десяти лет — на 500 млрд, со сроком погашения от десяти лет — на 400 млрд.