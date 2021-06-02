Минфин России 2 июня провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложил инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 33,448 млрд рублей. Объем спроса — 51,527 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92,6% от номинала, средневзвешенная цена — 92,6653% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,68% годовых.

На втором аукционе были предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26235RMFS с датой погашения 12 марта 2031 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости. Объем спроса — 82,64 млрд рублей.



Цена отсечения составила 91,5% от номинала, средневзвешенная цена — 91,539% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,25% годовых.



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Всего Минфин намерен во II квартале 2021 года разместить ОФЗ на 1 трлн рублей. В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 100 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до десяти лет — на 500 млрд, со сроком погашения от десяти лет — на 400 млрд.