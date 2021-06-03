В 2020 году зарубежные инвесторы вложились в 141 проект в России, пишет РБК . Об этом свидетельствуют подсчеты аудиторско-консалтинговой компании EY из исследования инвестиционной привлекательности стран Европы. Годом раньше таких проектов было больше примерно на четверть — 191. Прошлогодний показатель — минимальный за последние шесть лет, он приблизился к уровню 2014 года, когда прямые иностранные инвестиции получили 125 российских проектов.

Примерно треть прямых иностранных инвестиций в 2020 году (31%) — вложения в уже существующие проекты, остальное — инвестиции в создание новых мощностей. Такие результаты для России в 2020 году связаны с высокой базой прошлых лет — на фоне мирового экономического спада пандемия оказала влияние, сопоставимое по силе с санкционным шоком 2014 года, отметил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев. В результате Россия потеряла несколько позиций в списке 20 самых привлекательных для инвестиций стран Европы, который EY составляет исходя из числа проектов с прямыми иностранными инвестициями. По итогам 2020 года она заняла 11-е место (опередив Италию, но уступив Португалии) по сравнению с восьмым и девятым местом годом ранее.

Падение числа проектов с прямыми иностранными инвестициями, учитывая пандемию, было характерно и для всего мира в целом, и для Европы, отмечает EY. Число проектов в Европе, в которые пришли инвестиции из-за рубежа, в 2020 году снизилось на 13%. Во всем мире, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), объем прямых иностранных инвестиций сократился на 42%, до уровня 1990-х годов. Также в России был и специфический фактор, который сдерживал прямые иностранные инвестиции, — геополитические риски, отмечается в исследовании EY.

Кабмин разрешил въезд в РФ зарубежных инвесторов в условиях ковидных ограничений Планируется, что срок рассмотрения заявки с момента обращения в субъект РФ до включения в списки на въезд не будет превышать одного месяца.

Самыми активными в сфере прямых инвестиций в Россию стали бизнесмены из Германии, которые в 2020 году инвестировали в 26 российских проектов (на 28% меньше, чем за год до этого). Резко увеличили активность в России инвесторы из Италии, которые в 2020 году вложились в 13 проектов (вдвое больше, чем в 2019-м). Это позволило стране занять четвертое место среди самых активных по прямым иностранным инвестициям в Россию.

Подавляющее большинство проектов, получивших в прошлом году иностранные инвестиции, — в сфере производства (107). Лидерство агросектора, где наиболее активны инвесторы из Германии и США, авторы исследования объясняют эффектом от действующего с 2014 года продовольственного эмбарго и импортозамещения. На третьем месте среди популярных у инвесторов секторов — производство мебели, стекла и керамики (11 проектов по сравнению с четырьмя в 2019-м). Сектор программного обеспечения и IT-услуг по-прежнему на невысокой восьмой позиции с пятью проектами (вдвое меньше, чем годом ранее). Резко сократились инвестиции в продажи и маркетинг — 12 проектов по сравнению с 52 в 2019 году. В тройку наиболее привлекательных для иностранных инвесторов отраслей впервые вошли бизнес-услуги.