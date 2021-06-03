Рубль немного укрепляется к доллару и евро через час после старта торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:52 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 73,13 рубля. Курс евро на 7:51 мск равнялся 89,26 рубля (минус 8 копеек).

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 73,08—73,17 рубля за доллар и 89,2—89,36 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.