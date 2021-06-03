Мошенники используют разные схемы обмана россиян, находящихся в поисках работы, в зависимости от специальности и типа занятости. Об этом рассказали «Известиям» эксперты, комментируя появившуюся недавно информацию о новой схеме обмана при трудоустройстве.

Как отмечали ранее в Bi.Zone, преступники под видом работодателей предлагают людям высокооплачиваемые вакансии, не требуя никаких специальных навыков. Когда те соглашаются, их просят открыть новый счет в банке, подключить дистанционное обслуживание или просто передать свои учетные данные для «перевода заработной платы». После этого мошенники получают доступ к счетам «работника» и выводят деньги либо просто берут кредит на его имя. Сложность ситуации состоит в том, что клиент будет подтверждать все действия преступника до тех пор, пока не догадается об обмане. Из-за этого схема может реализовываться несколько дней.

Как отметила директор по персоналу Oberon Элина Кудишина, чаще всего в зоне риска оказываются вакансии в сфере продаж, и там, где не требуется специального образования, профессиональной подготовки и навыков, например расклейщики объявлений, промоутеры, мерчендайзеры и грузчики. В пресс-службе сервиса SuperJob добавили, что самые распространенные способы обмана рассчитаны на человеческую невнимательность или недостаточную информированность. По утверждению руководителя департамента продаж «Зарплаты.ру» Ольги Базаровой, сегодня мошенников можно встретить не только в сетевых пабликах, но и на специализированных джоб-сервисах. Зачастую они начинают «вытягивать» из соискателя деньги еще до трудоустройства или предлагают работу, отказываясь при этом заключать договор.

По словам председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольги Сулим, мошенники используют разные схемы обмана, которые применяются при определенных типах занятости. Например, при устройстве на надомную работу они могут попросить человека оплатить часть расходов, например почтовые, или внести «предварительную оплату» за первую партию материалов. Также работодатель может заявить о необходимости пройти платные курсы для допуска к рабочему месту в офисе. В сфере фриланса широко распространены неоплачиваемые тестовые задания. И одна из самых распространенных схем — зарплата в конверте, при этом ни о каком соцпакете и стаже речи не идет.

По словам руководителя юридического отдела кадровой компании Uteam Виктории Миролюбовой, соискателя должно насторожить, если работодатель предлагает высокооплачиваемую работу с минимальным функционалом и отсутствием требований к опыту или, наоборот, огромный функционал за минимальные деньги. Недопустимы ситуации, когда работодатель требует при открытии счета передать ему пароль от личного кабинета (банковского счета) или уговаривает сотрудника вложить деньги в свой «выгодный проект» — по факту в финансовую пирамиду. Повод насторожиться — отсутствие конкретной зарплаты в диалоге с работодателем, а также обещания заработать «миллионы» с предоставлением всех ресурсов ― от базы клиентов до личного секретаря, отметила директор по персоналу компании Oberon Элина Кудишина.