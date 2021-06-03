Россиянам упростят рефинансирование ипотеки: ФАС планирует законодательно запретить банкам растягивать сроки предоставления документов, необходимых для досрочного погашения кредита, пишут «Известия» . Инициатива предусматривает внесение изменений в федеральный закон «Об ипотеке», рассказали в службе. В случае принятия поправок требования будут в обязательном порядке фиксироваться в кредитных договорах. Чаще всего с трудностями в этой сфере сталкиваются заемщики, которые хотят рефинансировать ипотеку. Для этого им необходимо досрочно погасить ссуду в первом банке. При этом в новой финансовой организации кредитная линия уже открыта.

В ЦБ заявили, что поддерживают законопроект, который готовит ФАС. Для кредиторов следует установить сроки предоставления необходимых для рефинансирования ссуды документов, а также их обращения в регистрирующий орган для погашения соответствующей записи об ипотеке. Это упростит переход на обслуживание жилищного кредита в другом банке и сократит время предоставления бумаг, отметили в ЦБ.

В действующем законодательстве нет фиксированного периода передачи банком документов для погашения ипотеки, отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Поэтому есть необходимость в установлении максимальных сроков их предоставления — это регламентирует работу кредитных организаций, а также даст возможность гражданам без проблем погашать ипотеку или рефинансировать ее на более выгодных условиях в другом банке, считает она.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева поддержала инициативу ФАС, отметив необходимость защитить граждан от злоупотреблений правом со стороны сильной стороны договора. По ее словам, проблемы могут возникнуть после перечисления денег. Например, чаще всего бывает, что закладную не передает старый кредитор, а новый уже начисляет повышенные проценты в это время. В итоге заемщики очень сильно переплачивают, а иногда опускают руки в борьбе за свои права и остаются на обслуживании в той же организации на менее выгодных условиях, рассказала она. По мнению Евгении Лазаревой, важно установить разумные сроки передачи закладных и иных документов — например, один-два рабочих дня с момента погашения ссуды. Также необходимо ввести в отношении кредиторов, затягивающих процесс, материальную ответственность для покрытия лишних расходов потребителя. Такая мера позволит соблюсти баланс интересов, заключила эксперт.

В Ассоциации банков России сообщили, что вошли в состав рабочей группы ФАС. По словам вице-президента ассоциации Алексея Войлукова, предлагаемые меры требуют существенной доработки с учетом практики взаимодействия кредиторов, заемщиков и Росреестра, а также тенденций, которые будут развиваться в ближайшие годы в рамках цифровизации ипотечного кредитования.