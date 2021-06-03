📰 Государственный долг России за I квартал этого года вырос на 741,29 млрд рублей — до 19,68 трлн рублей, или 17% прогнозируемого размера ВВП, пишут «Известия» . Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты (СП) об исполнении федерального бюджета за январь — март 2021 года. Объем внутреннего долга РФ в январе — марте вырос на 4,6% (683 млрд рублей), до 15,434 трлн рублей, его доля в общем объеме госдолга увеличилась до 78,4%. Внешний долг РФ уменьшился на 1,1% (598,3 млн долларов) и на 1 апреля составил 56,1 млрд долларов. В рублевом эквиваленте внешний долг с начала года вырос на 1,4% (58,3 млрд рублей) до 4,247 трлн рублей. Экономика России в целом не сильно зависит от внешнего долга ввиду низкого уровня задолженности и положительного торгового баланса, считают эксперты. К тому же весь внешний долг полностью покрывают российские резервы. Объем Фонда национального благосостояния в январе — марте вырос на 1,9% до 13,802 трлн рублей (11,9% ВВП).

📰 Большая часть россиян согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки, пишет РБК , ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ. Этот вариант выбрали 54% опрошенных центром. В нем уточняется, что большая поддержка бедных означает большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Чаще всего такой вариант выбирали люди старшей возрастной группы (60 лет и старше). Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом.

📰 Май оказался не самым удачным для российского рынка корпоративных облигаций, пишет «Коммерсант» . По данным Cbonds, в мае корпоративные заемщики провели 45 размещений на сумму почти 160 млрд рублей. Месяцем ранее на первичном рынке было проведено 50 размещений на 259 млрд рублей. Безусловно, на действия эмитентов повлияли длинные выходные. При этом в мае сохранил активность только финансовый сектор, тогда как в предыдущие месяцы на рынке присутствовали эмитенты из разных секторов. При этом почти весь объем пришелся на компании финансового сектора: банки активно привлекают длинные заемные средства.



📰 Курс рубля проводит неделю в узком диапазоне, что связано с разнонаправленными факторами, они, вероятно, сохранят свое действие и сегодня, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана. По его словам, мощный драйвер поддержки российских активов — растущие котировки нефти. Они вновь достигли годовых максимумов на уровнях выше 71 доллара за баррель Brent. Это удачно совпадает с проведением Петербургского международного экономического форума. В ближайшие дни он как положительный новостной фактор будет содействовать вниманию к российскому рынку, считает эксперт. Сегодня инвесторы обратят внимание на ряд важных статистических данных — выйдут показатели занятости и запасов нефти в США. Они воздействуют на позиционирование американской валюты и котировок нефти, оказывающих влияние на рубль. С интересом будет воспринята информация о сумме международных резервов ЦБ. Воздействие этой конъюнктуры, вероятно, не позволит котировкам и 3 июня выйти из сложившихся в последние дни локальных диапазонов. Для доллара он составляет 72,8—73,7 рубля, для евро — 89—89,9 рубля, прогнозирует эксперт.

📰 Небольшое количество первичных размещений акций в России объясняется в том числе нежеланием бизнеса принимать на себя риски, связанные с публичностью, пишет РБК . Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявила руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам России и СНГ «Делойт» Екатерина Трофимова. По ее словам, запрос на активность и публичность российских компаний остается крайне малым. Также не секрет, что и банкам не всегда выгодно мотивировать клиентов на большую открытость, тем самым привязывая их к себе и зарабатывая повышенную маржу, рассказала Трофимова.

