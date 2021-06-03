В России планируется создать компанию, которая будет предоставлять небольшим банкам услуги по внедрению цифровых сервисов. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пояснив, что, таким образом, кредитные организации с базовой лицензией смогут создать свою региональную экосистему.

«Банки уходят потому, что они не выдерживают конкуренции. Чтобы развивать цифровизацию банков, мы предложили банкирам (и они согласились) создать инфраструктурную цифровую организацию, которая будет на аутсорсинге осуществлять весь спектр цифровых услуг. Вполне возможно, что потом это перерастет в экосистему таких региональных банков», — сообщил он на полях Петербургского международного экономического форума.

Аксаков уточнил, что все цифровое обслуживание банка перейдет в инфраструктурную компанию. За абонентскую плату кредитной организации будет доступен ряд цифровых сервисов, а также обеспечена защита от киберугроз.

По словам депутата, уже организована соответствующая рабочая группа, в которую вошли представители «Ростелекома», ЦБ и Ассоциации банков России, а сама цифровая инфраструктура может быть создана уже в ближайшие месяцы.



«Я думаю, что через два-три месяца уже будет подготовлена платформа, которая будет обслуживать банки», — добавил он.