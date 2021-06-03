Действие программы «ФОТ 3.0», предполагающей выдачу кредитов под 3% предприятиям, не до конца восстановившимся после кризиса, нужно продлить на срок до года. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

«Относительно корректировки программы для повышения доступности получения финансирования скажу следующее. Мы предлагали не по кодам ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Прим. ТАСС) определять, какая отрасль больше или меньше пострадала, а по уровню падения выручки. Крайне важно продлить действие программы до года: предложенный срок слишком мал в нынешних сложных условиях», — пояснил собеседник агентства.

По словам Катырина, результаты опросов показали, что 80% предпринимателей пострадавших отраслей знают о действии программы кредитования бизнеса под 3% с 9 марта по 1 июля 2021 года.

Льготная кредитная программа для бизнеса «ФОТ 3.0» доступна для компаний из сфер, в наименьшей степени восстановившихся после кризиса. К ним относятся общепит, сферы гостеприимства, развлечений, досуга, спорта, туризма. Кредиты под 3% могут получить предприятия, которые участвовали в программе «ФОТ 2.0».

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых («ФОТ 2.0»). По ней российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, что обеспечило зарплаты для 5,4 млн работников. Программа предполагала, что кредиты вместе с процентами будут списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранят 90% работников. Подавляющее большинство заявителей выполнили данное условие.