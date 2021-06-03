22 и 29 мая 2021 года клиентам, которые год назад купили структурный продукт «Гарантированная защита» на три и пять лет, был начислен ежегодный доход на общую сумму 69 млн рублей. Выплаты пройдут до 10 июня 2020 года.



По трехлетнему продукту клиенты получат 10% от своих инвестиций, а по пятилетнему — 12%. С учетом того, что большинство клиентов оформили продукт на ИИС с возможностью получить налоговый вычет, доходность их инвестиций приближается к 23—25% годовых:

+10% или +12% (в зависимости от срока продукта) они получают сейчас как доход от продукта

и +13% получат весной от налоговой инспекции / государства в виде налогового вычета.

Такой доход превышает среднюю ставку по депозитам минимум в четыре раза.

«2021 год богат на выплаты по нашему самому популярному продукту «Гарантированная защита», — комментирует руководитель ITI Capital в России Филипп Панов. — Мы рады, что наши клиенты получают высокий доход по нашим продуктам. Команда ITI Capital постоянно работает над созданием новых продуктов с гибким соотношением риска и доходности, среди которых каждый клиент сможет выбрать для себя оптимальное предложение».

В начале весны мы уже сообщали о выплатах на сумму более 100 млн рублей по продукту «Гарантированная защита», который был оформлен в марте 2020 года.

В общей сложности от структурных продуктов, проданных за 2019 и 2020 годы, клиенты ITI Capital получили доход на сумму более 800 млн рублей.