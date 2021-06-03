Экономическому росту России помешает не переход к нейтральной денежной-кредитной политике, а разгон инфляции. Об этом, как передает ТАСС, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту», — сказала она.

Набиуллина напомнила, что, несмотря на последние повышения ключевой ставки ЦБ, денежно-кредитная политика в РФ остается мягкой. «Я бы хотела уточнить, что мы не ужесточили денежно-кредитную политику, она все-таки у нас остается пока мягкой, если сравнить уровень ключевой ставки и инфляцию, которую мы имеем. Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике», — отметила она.



Глава регулятора также указала, что инфляция в РФ уже имеет значительную долю устойчивых компонентов.