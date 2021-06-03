Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:14 мск прибавил 0,39% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 832,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,29% и равнялся 1 648,38 пункта.

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В ходе торгов четверга, при поддержке подрастающей нефти и остающегося неплохим внешнего фона, индекс Мосбиржи может сохранить инерцию к росту и попытаться выйти в диапазон 3 850—3 900 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«Поддержку рынку, помимо рынка нефти, сегодня может оказать и начинающийся ПМЭФ. Однако, учитывая вхождение индекса в состояние перегретости, отмечаем риск некоторого охлаждения на рынке в конце недели, вполне естественного после бурного роста последних дней», — отметил он.