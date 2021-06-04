Эксперт третьего раунда инвестшоу «Это к деньгам » Максим Шеин из «БКС Мир инвестиций» берет власть в свои руки, а проигравший молодеет на 30 лет прямо в эфире.

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Благодаря группам поддержки в чатах Лена и Таня делают более осознанный выбор, а вот ход Влада эксперт впервые не одобряет. Главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин комментирует идеи, предложенные в третьем раунде, и отвечает на вопросы команд.

Хотите подключиться к шоу? Помогайте ведущим с выбором инвестидей в чатах в Тelegram.

Ведущие ждут ваших советов! Слушатели, чьи советы ведущие признают самыми полезными по итогам сезона, будут приглашены на запись подкаста.



Слушайте третий эпизод сезона на «Яндекс.Музыке» , Apple Podcasts , «ВКонтакте» и других площадках.

Подкаст Банки.ру об инвестициях «Это к деньгам» рассчитан на тех, кто начинает или только мечтает начать инвестировать. Его ведут сотрудники Банки.ру Лена Янкина, Таня Фролова и Влад Коваленко. Все действия они совершают в режиме реального времени.

Выпуски «Это к деньгам» выходят раз в неделю по пятницам.