Административное регулирование цен может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях населения, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина; в свою очередь глава Минфина Антон Силуанов подчеркивает, что административного регулирования цен в России нет. Их заявления в ходе выступлений на Петербургском международном экономическом форуме приводит ТАСС.

«Административное регулирование цен в рыночной экономике — это вариант экстренного реагирования, так как если это применять постоянно и часто, по широкому кругу, то исчезают ключевые индикаторы, которые определяют действия рынка. Эффект на инфляционные ожидания непонятен, неоднозначен. Люди, понимая, что цены отрегулированы, могут еще больше ожидать, что после сворачивания таких мер цены вырастут. Поэтому не факт, что это позитивно влияет на инфляционные ожидания», — сказала Набиуллина.

По словам Силуанова, административного регулирования цен в России нет: государство беспокоит рост цен, но действует оно рыночными механизмами.

«Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем», — заявил министр.

«Здесь не надо чересчур перегревать ситуацию. Да, нас беспокоит ситуация с высокими ценами, беспокоит. Но есть много рыночных инструментов, которыми мы работаем. У нас достаточно механизмов», — добавил он.



Как напоминает ТАСС, власти РФ в конце 2020 года объявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.