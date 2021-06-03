Мировая экономика может вырасти более чем на 6% по итогам 2021 года, заявила на ПМЭФ-2021 директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Ранее МВФ прогнозировал рост на уровне 6%.

«Мы предполагаем шестипроцентный рост мировой экономики в этом году. Возможно, эта цифра будет улучшена», — сказала она.

Георгиева также указала, что существует проблема неравномерного развития экономик различных стран. Так, передовые и развитые экономики развиваются ускоренными темпами, но основная часть стран от них отстает.

По ее мнению, выздоровление мировой экономики сейчас зависит от двух главных факторов — сколько запаса прочности есть в экономике, включая домохозяйства, и как будет идти вакцинация.

«Мы видим расхождения в темпах восстановления экономики и вакцинации в разных странах. Это вызывает озабоченность», — указала Георгиева.