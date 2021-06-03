Банк России разработает для финансовых организаций рекомендации по учету климатических рисков. Об этом, как передает ТАСС, сообщила на площадке Петербургского международного экономического форума первый зампредседателя ЦБ РФ Ксения Юдаева.

«Сейчас мы проводим работу по оценке различных риск-сценариев, мы будем (оценивать) макроэкономический сценарий, связанный со снижением спроса на углеводороды, оценивать в ближайшие месяцы. И на основе этого мы выработаем некоторые рекомендации по тому, как климатические риски наряду с другими рисками (может, через другие риски, через влияние на кредитные, на рыночные) должны быть учтены банками и другими финансовыми компаниями, которые вкладывают в различные активы», — сказала Юдаева.

В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России проводит стресс-тесты с целью оценить влияние климатических рисков на экономику.



Результаты стресс-тестов будут представлены правительству.