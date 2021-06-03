«Сбер» в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума представил обновленный онлайн-кредит для бизнеса. Теперь клиенты могут подать заявку на кредит в интернет-банке «СберБизнес» из любой точки мира и получить деньги на счет в любое время суток не только в веб-версии интернет-банка, но и в мобильном приложении для бизнеса.



«Для одобрения заявки клиенту банка понадобится только приложить к заявке в «СберБизнес» фото паспорта, указать паспортные данные и адрес. Физическое предоставление в банк документов, а также заполнение данных по бизнесу не требуется. Для подписания кредита не нужно посещать офис банка, достаточно подписать документы в личном кабинете «СберБизнес», — говорится в релизе.

Рассмотрение заявки и предоставление кредита — от трех минут.

«С момента внедрения по данной технологии выдано более 100 тысяч кредитов на сумму более 90 миллиардов рублей. Чаще всего онлайн-кредитом для бизнеса пользуются заемщики, ведущие бизнес в розничной торговле и сфере услуг. Мы видим, что этот продукт очень популярен у малого бизнеса, поэтому планируем расширить список заемщиков, которые могут им воспользоваться. Сейчас он доступен для индивидуальных предпринимателей, а вскоре данный продукт будет доступен для юридических лиц», — прокомментировал заместитель председателя правления СберБанка Анатолий Попов.

Выдача кредитов в режиме реального времени была запущена в «Сбере» в 2019 году и стала возможна благодаря автоматизации банковских процессов и переводу взаимодействия с клиентом в онлайн.