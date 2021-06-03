Для «обеления» зарплат сотрудников в малом бизнесе необходима донастройка налогового режима, заявил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, выступая на сессии ПМЭФ.

«Ни для кого не секрет, что в малом бизнесе особенно большая есть доля зарплат в так называемых «конвертах», и здесь мы концентрируем свою работу не на ужесточении каких-то контрольных мероприятий, здесь мы, скорее, пытаемся понять, есть гипотеза, которая неоднократно звучала, что малый бизнес платит зарплаты в «конвертах» не потому что он не хочет, чтобы все зарплаты были «белыми», а потому что тот уровень налоговой нагрузки, который сопряжен с этим, то есть когда все зарплаты платятся «белые» и та рентабельность, которая есть у малого бизнеса, они несопоставимы, и поэтому требуется определенная донастройка налогового режима для малого бизнеса, с тем чтобы произошло «обеление» зарплат», — сказал Сазанов.