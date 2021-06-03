ЦБ установил официальные курсы валют на 4 июня.

Курс доллара понизился на 23,43 копейки, составив 73,2636 рубля (73,4979 рубля на 3 июня). Курс евро снижен на 42,52 копейки, до 89,2644 рубля (89,6895 рубля на 3 июня).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует разнонаправленную динамику к иностранным денежным единицам. На 12:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,22 рубля (плюс 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,23 рубля (минус 11 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,08—73,32 рубля за доллар и 89,16—89,36 рубля за евро.