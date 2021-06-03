Минфин РФ в ближайший месяц направит на покупку иностранной валюты 220,9 млрд рублей, следует из материалов ведомства.

В сообщении указано, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне 2021 года в размере 215,8 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2021 года составило плюс 5,1 млрд рублей.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, достигает 220,9 млрд рублей.



«Операции будут проводиться в период с 7 июня 2021 года по 6 июля 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 10,5 млрд рублей», — уточняют в Минфине.