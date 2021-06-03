Инфляция в России немного ускорится в начале лета, после чего выйдет на плато и к осени замедлится, пишет «Прайм» со ссылкой на слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

«Мы исходили из того, что после мартовского пика может быть некоторое снижение, а потом увеличение темпов годовых показателей инфляции, но чисто в силу эффекта базы. Если вы помните, то в том году у нас в этот период были серьезные изменения инфляции в связи с началом пандемии. В начале лета она может чуть-чуть увеличиться, потом выйдет на плато и к осени начнет снижаться», — сказала она.

По словам Набиуллиной, «динамика, скорее всего, такая будет, потому что будет исчерпано действие временных факторов, таких как повышенный рост цен на продовольствие, курса и так далее». «Плюс к этому будут проявляться эффекты нашей политики — постепенного возврата к нейтральной ставке», — добавила она.

Однако глава ЦБ отметила, что конкретные показатели будут зависеть «от поступающей статистики».