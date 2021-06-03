Минтруд России разработает законодательные механизмы, препятствующие злоупотреблениям со стороны компаний при переводе своих сотрудников за штат в режим самозанятых, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы сейчас действительно анализируем и четко пытаемся закрепить в нормативно-правовой базе признаки трудового законодательства. Мы сейчас видим, что есть в целях минимизации издержек вывод определенных сотрудников из предприятий и организаций в режим самозанятых, что на данном этапе достаточно выгодно. И если мы не создадим инструмент, который не позволял бы злоупотреблять этим правом и выводить сотрудников в режим самозанятых на предприятиях, мы однозначно уйдем в цифру 17—20 миллионов», — сказал он на сессии «Предпринимательство и занятость в эпоху гиганомики».

Котяков добавил, что рост числа самозанятых должен быть четко прогнозируемым. «Он не должен подменять традиционные трудовые отношения. Если мы сейчас, в течение 2021—2022 годов, сформируем прозрачную базу регулирования трудовых отношений, то рост будет до 10—11 миллионов к 2030 году», — отметил министр

Ранее на сессии он сообщил, что сейчас в России 2,4 млн самозанятых.