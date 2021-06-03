«ВЭБ.РФ», СберБанк, ВТБ, Газпромбанк и банк «Открытие» предоставят группе «ЕвроХим» почти 100 млрд рублей на проект строительства второй очереди завода аммиака и карбамида в Кингисеппе Ленинградской области. О подписании соответствующего соглашения с компанией «ЕвроХим Северо-Запад-2» в ходе Петербургского международного экономического форума банки сообщили в четверг, 3 июня.

Организаторами синдицированного кредита выступают ВЭБ и «Сбер», его объем составит около 100 млрд рублей без учета опционального транша ВЭБа на покрытие процентов и увеличение бюджета проекта при его общем размере около 123 млрд рублей без НДС. Первый кредитный транш синдиката банков в размере 27 млрд рублей будет направлен в ближайшее время.



Мощность завода составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год, срок запуска — 2024 год. Ожидается, что проект обеспечит прирост ежегодного неэнергетического экспорта России на 0,4 млрд долларов. На пике строительства завода будет задействовано 8 тыс. человек, а на самом заводе будет создано более 350 высокотехнологичных рабочих мест с конкурентным уровнем зарплаты.