Количество несовершеннолетних предпринимателей в России увеличивается, их число достигло 20 тыс. Как передает ТАСС , об этом заявила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сегодня увеличивается доля несовершеннолетних предпринимателей. <...> Оказалось, 20 тысяч несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет сегодня официально платят налоги», — сказала она на одной из сессий форума, посвященных молодежному предпринимательству.

Чупшева считает, что «нужно смотреть и создавать возможности для ребят, которые хотят открыть свой первый бизнес, проявить себя, реализовать себя, нужно поддержать их».