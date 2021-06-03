Предпосылок для роста цен на сахар в России после окончания действия ценовых соглашений нет. Об этом в интервью РИА Новости заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«Я не вижу таких предпосылок. Тем более что принимаются не только меры в рамках соглашений, но и субсидирование производителей, квоты на (беспошлинный. — Прим. РИА Новости) импорт сахара», — сказал он.

В декабре прошлого года правительство объявило о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Действие соглашений о стабилизации цен на сахар-песок истекло 1 июня. Договоренности по подсолнечному маслу сохраняются: розничные цены на него будут фиксированными до октября.