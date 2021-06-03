Российская экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом», — сказал глава государства.

Он пообещал, что в пятницу в выступлении на пленарной сессии форума также будет говорить об этом. По мнению президента, предприниматели знают о положении дел в экономике «лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме».

«В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — обратился глава государства к участникам церемонии.

Глава государства надеется, что РФ будет не только «выходить уверенно из сложной ситуации», но и выйдет на новые рубежи. «Мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения», — заявил Путин. Он подчеркнул, что и правительство РФ делало и будет делать все для того, чтобы поддержать развитие экономики.

В «Сбере» пришли к выводу о переходе экономики России от восстановления к полноценному росту При этом перенаправление части не потраченных за границей средств на внутреннее потребление и большой объем накопленных за 2020 год сбережений являются проинфляционными факторами.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказал мнение, что выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ может стать ответом на открытое письмо лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который призвал к пересмотру социальной и экономической политики страны.

«Что касается планов развития страны и видения перспектив развития страны — а, наверное, это и будет признано ответом [Путина Зюганову], — нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии, которая пройдет завтра», — сказал представитель Кремля журналистам. Он признался, что не знает, поступало ли письмо Зюганова «по формальным каналам», но заметил, что о нем появилось много сообщений в СМИ.

Ранее лидер КПРФ обратился с открытым письмом к Путину, в котором призвал к диалогу «между властью, патриотической оппозицией и обществом по важнейшим темам», в частности по пересмотру социальной и экономической политики, указывает ТАСС.

Комментируя содержание письма, Песков констатировал, что «там говорится о различных решениях и ключевой ставке, которая находится исключительно в прерогативе мегарегулятора — Центробанка, это не прерогатива президента Российской Федерации». «Что касается колебания цен на топливо и на другие товары — да, это происходит и в силу различных конъюнктурных факторов на рынках, в силу рыночного регулирования, но все-таки все эти процессы находятся под контролем правительства», — подчеркнул Песков. По его оценке, «это скрупулезный процесс».



«Наверное, нельзя закрывать глаза на то, как все-таки удалось руководству нашей страны организовать проход через катастрофически сложный пандемийный год в плане экономики и социально-экономического сектора», — полагает представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что не всем странам «удалось настолько минимизировать негативные последствия этого мирового кризиса». «Нельзя также закрывать глаза на достаточно значительные успехи правительства и руководства страны в целом в выполнении программ развития страны и самых различных отраслей», — уверен Песков.