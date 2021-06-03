Власти России должны обсудить с металлургами меры по сверхмарже в отрасли, чтобы они были понятными и предсказуемыми, а не «в лоб» повышать фискальную нагрузку, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов РИА Новости на брифинге в кулуарах ПМЭФ-2021.

«Что беспокоит государство — что реализуемость планов по строительству инфраструктуры и так далее поставлена под риск, потому что компоненты подросли в цене… С другой стороны, мы видим, что выручка металлургов выросла в два-три раза на фоне курсовых изменений за счет не связанных с работой компаний факторов», — прокомментировал он.

«Что говорят металлурги? Мы больше налогов заплатим. Но вложат ли они больше инвестиций — сомнительно. Что делать с этой сверхмаржинальностью? Металлурги могли бы поделиться с государством… Тема есть, она возникла, вопрос: как ее дальше решить?» — отметил глава Минфина.

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«На мой взгляд, может быть, не «в лоб» налог повышать, а надо с компаниями советоваться. Мы ведь так всегда и делали в той или иной степени. Поэтому, мне кажется, должен быть диалог с компаниями, по итогам которого и нужно будет принять решение», — добавил Силуанов.

Министр финансов напомнил, что в периоды кризиса государство помогало компаниям и, если потребуется, окажет поддержку, однако забывать о социальной ответственности бизнеса не стоит.

«У нас же нет административного ценообразования, мы же никого не заставляем продавать по фиксированной цене», — сказал министр. По его словам, другие страны именно так поступают, например, вводят акцизы для регулирования сверхизбыточной доходности.

«Меры должны быть обсуждены, предсказуемы и понятны. У государства в голове не только фискальные меры», — заключил Силуанов, уточнив, что в его графике пока этих встреч с металлургами нет, но «при необходимости — почему бы и нет».