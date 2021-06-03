Институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» и ВТБ договорились в рамках ПМЭФ-2021 о разработке для регионов России универсальной программы поддержки ипотечных заемщиков, которая предполагает возможность субсидирования первоначального взноса и ставки по кредиту. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «ДОМ.РФ».

Программу планируется подготовить к IV кварталу 2021 года, после чего будет проведена совместная апробация и оценка эффективности нового инструмента господдержки. Договоренности предшествовало подписание меморандума о намерениях по совместному развитию рынка ипотечного кредитования заместителем генерального директора «ДОМ.РФ» Артемом Федорко и заместителем президента — председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым.

По данным «ДОМ.РФ», сейчас в России реализуется более 240 региональных жилищных программ. Они распределены по регионам и категориям клиентов, а условия их предоставления значительно отличаются друг от друга. Из-за отсутствия единого технического оператора у заемщиков не всегда есть возможность реализовать меры поддержки по системе «одного окна».

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К настоящему времени «ДОМ.РФ» разработал Единый стандарт сопровождения госпрограмм, создана общая платформа для взаимодействия участников процесса на базе системы наш.дом.рф.

«За счет сочетания федеральных, региональных и отраслевых программ процентная ставка при покупке квартиры может составить 3,5%, а если в семье родился ребенок с начала 2018 года — 2,5%. При покупке квартиры или ИЖС на селе процентная ставка может составить от 0,1% до 1%. Такие условия позволят гражданам, перед которыми у регионов есть обязательства по улучшению жилищных условий, оперативно решить свой квартирный вопрос. Надеюсь, новую программу поддержат и другие кредитные организации», — прокомментировал замгендиректора «ДОМ.РФ» Артем Федорко.

«Ипотечный рынок в России развивается все активнее. Мы ожидаем, что по итогам первого полугодия российские банки выдадут порядка 2,7 триллиона рублей на жилищные кредиты, что почти в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Всего же по итогам 2021 года объем выдачи на рынке может превысить 5,4 триллиона рублей, что выше рекордного 2020 года. Однако важно не просто наращивать объем продаж, но и сделать ипотеку более понятной и доступной для населения в долгосрочной перспективе», — отметил Анатолий Печатников.