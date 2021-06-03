Центробанк РФ впервые публикует результаты макроэкономического опроса ведущих российских и зарубежных аналитиков. «В материале представлен агрегированный среднесрочный прогноз экспертов по шести ключевым переменным: инфляции, ключевой ставке, ВВП, номинальным зарплатам, обменному курсу рубля, суверенному CDS-спреду Российской Федерации», — сообщает регулятор.

В Банке России подчеркивают, что проведение макроэкономического опроса центральным банком — распространенная мировая практика. «Подобные опросы позволяют накапливать важные данные, чтобы сопоставлять видение экономической ситуации центральным банком и внешними экспертами, проводить исследования эволюции этих ожиданий. Публикация опроса может быть интересна не только экспертам, но и широкой аудитории, которая получит открытый доступ к репрезентативному макроэкономическому консенсус-прогнозу от ведущих экспертов рынка», — отмечается в сообщении.

Согласно опубликованным данным, 26 участников майского опроса (их список приводится в материале) прогнозируют инфляцию по итогам текущего года на уровне 4,9%, что соответствует фактической инфляции в 2020-м. Далее инфляция стабилизируется около цели Банка России, составив 3,8% в 2022 году и 4% — в 2023-м.

Ключевая ставка, по мнению аналитиков, в среднем за 2021 год составит 5,2% годовых, в последующие годы на горизонте прогнозирования — 5,5% (этот уровень оценивается как нейтральный). В среднем за прошлый год ставка равнялась 5,1%, при этом в начале года она составляла 6,25%, в конце 2020-го и, соответственно, в начале 2021-го — 4,25%. Текущий уровень ключевой ставки (с 26 апреля) — 5%.

Аналитики ожидают роста ВВП в 2021 году на уровне 3,5%. В дальнейшем они прогнозируют замедление темпов роста до 2,4% и 2,2% в 2022—2023 годах и 2% далее. По итогам 2020 года экономика России сократилась на 3%.

Что касается номинальных зарплат, то в 2021 году ожидается рост на 7,1% (после роста на 6% в 2020-м). В 2022—2023 годах темпы роста замедлятся до 6,5% и 6,3% соответственно.

Прогнозируемый среднегодовой курс доллара в 2021—2023 годах находится в диапазоне 72,5—74 рублей, указывают в ЦБ. В том числе прогноз на этот год составляет 73,7 рубля (после 72,3 рубля в 2020-м), на 2022 год — 72,5 рубля, на 2023-й — 74 рубля за доллар.



Такие опросы Центробанка станут регулярными. Их результаты будут публиковаться накануне очередной «недели тишины», предшествующей заседанию по ключевой ставке. Даты следующего опроса — 7—13 июля 2021 года, указано в материале регулятора.