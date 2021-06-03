Кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 года должны будут предоставлять Банку России информацию о контролирующих их лицах. Критерии определения таких лиц указаны в законе «О несостоятельности (банкротстве)».

Банк России разработал проекты нормативных актов, определяющих порядок предоставления этой информации и направления запроса о наличии сведений в перечне контролирующих лиц. Документами будет установлен срок, в течение которого необходимо подать в Банк России такую информацию в первый раз, а также регламентирована процедура обжалования лицом факта его включения в перечень.

Информация о контролирующих лицах кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, заполненная по специальным шаблонам, будет раскрываться на сайте регулятора.