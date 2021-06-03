Банк России на заседании совета директоров 11 июня рассмотрит сохранение ключевой ставки или ее повышение на 0,25 либо 0,5 процентного пункта. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Нет, я думаю, что снижение не будем рассматривать. Думаю, что эти варианты будут на столе (0,5 и 0,25 процентного пункта). Вот те варианты, которые мы в последнее время рассматривали. Про ноль не скажу, вероятность меньше, но стандартный шаг в 25 базисных пунктов, и, может быть, обсудим 50 базисных пунктов. Вот это будет «на стол». Но я бы сейчас сказала, что нужно очень внимательно оценивать все факторы при принятии решений и инфляционные тренды смотреть не только с точки зрения общих цифр, но и с точки зрения того, как они раскладываются на временные и постоянные факторы и какое влияние все это имеет на инфляционные ожидания», — сказала она.



Банк России в апреле второй раз подряд в этом году повысил ключевую ставку — с 4,5% до 5% годовых с 26 апреля.