Мир уже прошел пик потребления угля и пройдет пик потребления нефти в течение десяти лет, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, что пик потребления нефти мы пройдем в это десятилетие. Пик потребления угля в мире мы уже прошли. Нам если и не через десять лет придется сокращать свои внешние доходы от нефти, то в течение 20 лет это будет серьезный вызов», — сказал Кудрин.

Ранее в четверг глава Минфина Антон Силуанов, выступая на сессии ПМЭФ, заявил, что спрос на нефть уровня 2019 года может не восстановиться, так как в мировой экономике наблюдается резкий тренд на «озеленение».

«Безусловно, мы понимаем, что тот мировой спрос, который был в 2019 году на нефть, может не восстановиться, очень резко пошел тренд на «озеленение» экономики. Это хорошо, это правильно, поэтому нам нужно готовиться. Мы уже первые шаги предприняли с точки зрения налогового маневра: больше налогов на сырьевые отрасли, меньше налогов на новые отрасли. Это абсолютно справедливо. Этот тренд нужно развивать и дальше», — отметил министр.

«Конечно, нам нужно сделать так, чтобы наши сырьевые крупные предприятия тоже это понимали, чтобы они тоже были готовы к тому, что когда-то придется полностью перестроить свои планы по добыче на планы по производству. Здесь вопрос в том, чтобы та добыча, которая сегодня направляется на нефтепродукты, чтобы она перерабатывалась здесь в новые материалы. Вот на что нужно делать упор нашим компаниям, а не просто «добыл — продал», — добавил Силуанов.

Что касается стоимости, то цена на нефть может превысить 80 долларов за баррель в текущем году в случае ослабления курса доллара и опуститься ниже 50 долларов за баррель при его укреплении. Такой прогноз на полях ПМЭФ дал вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун.



«Зависит от того, какие будут колебания доллара. Слабый доллар цену может подбросить и выше [80 долларов за баррель], сильный доллар — цена упадет. Все зависит от того, как себя будет вести ФРС», — сказал Федун, отвечая на вопрос, может ли цена за баррель нефти превысить 80 долларов в текущем году. Он отметил, что курс доллара привязан к ставке ФРС.

По прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6 млн баррелей в сутки до 96,5 млн б/с. Кроме того, ожидается, что спрос может превысить 99 млн б/с в IV квартале. При этом спрос на нефть в странах вне ОЭСР должен вырасти на 6,8%, или на 3,3 млн б/с, а в странах ОЭСР — на 6,4%, или на 2,7 млн б/с.

