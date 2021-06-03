Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Киви Банка на уровне «BBB+(RU)», сохранив статус «рейтинг на пересмотре — негативный». Об этом сообщается на сайте АКРА.

Рейтинг Киви Банка «обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, сильной достаточностью капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности», указано в релизе.

Сохранение статуса «рейтинг на пересмотре — негативный» обусловлено тем, что АКРА по-прежнему считает неопределенной ситуацию, связанную с последствиями введения Банком России в начале декабря 2020 года ограничений в отношении трансграничной деятельности Киви Банка сроком на шесть месяцев. В частности, агентство не исключает, что даже при изменении режима деятельности Киви Банка могут реализоваться риски, ассоциируемые с регуляторным вмешательством.

ЦБ оштрафовал Киви Банк и ввел ограничения на некоторые операции Ограничения коснулись платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

«Агентство также отмечает сохранение рисков негативного влияния на конкурентные позиции и стабильность операционной деятельности банка и QIWI с учетом усиливающегося внимания Банка России к платежным операциям в банковском секторе, развивающегося регулирования в сегменте ставок на спорт и возросшего, по мнению агентства, репутационного давления из-за негативного информационного фона, сформировавшегося после введения ограничений в отношении банка со стороны Банка России», — говорится в сообщении.

Риски бизнес-профиля, оценка которого на данный момент является удовлетворительной («bb+»), продолжают оказывать давление на итоговый уровень рейтинга, указывают в АКРА. По мнению агентства, стабильность и перспективы некоторых направлений бизнеса Киви Банка остаются неопределенными из-за развивающейся ситуации, связанной с ограничениями со стороны ЦБ и политикой регулятора по противодействию определенному типу операций. АКРА отмечает сохранение регуляторных рисков, а также рисков неблагоприятного изменения операционной среды для кредитных организаций, имеющих схожий с Киви Банком профиль деятельности.

ЦБ разрешил QIWI возобновить платежи в пользу некоторых иностранных компаний Банк России разрешил QIWI возобновить платежи в пользу некоторых ключевых иностранных компаний и снял ряд ограничений, введенных в декабре 2020 года, говорится в сообщении компании.

Кроме того, нарушения, выявленные в ходе регуляторных проверок, по мнению АКРА, свидетельствуют о несовершенстве действовавших в банке систем контроля за рисками. АКРА также полагает, что ограничения, введенные Банком России в отношении Киви Банка в декабре 2020 года, оказали репутационное давление на бизнес группы QIWI, что может быть фактором нестабильности в кратко- и среднесрочной перспективе. В дополнение АКРА отмечает частые перестановки в органах управления QIWI: так, за последние 24 месяца в группе дважды сменился финансовый директор.

«Помимо ограничений, введенных Банком России на трансграничные переводы, негативное влияние на финансовый результат банка может оказать и возможная утрата QIWI конкурентных позиций в работе с букмекерами. В результате изменения законодательства к сентябрю 2021 года должен будет функционировать только один лицензированный единый центр учета переводов ставок. На данный момент QIWI является одним из двух действующих центров, имеющих аналогичный статус», — указывают в АКРА.



QIWI предупредила инвесторов о риске новых санкций со стороны ЦБ Представитель QIWI пояснил, что компания информирует инвесторов о всех гипотетических рисках, с которыми может столкнуться.

Важным фактором, учитываемым АКРА в оценке бизнес-профиля банка, остается жесткая конкурентная среда, поскольку схожие по функционалу продукты предоставляются разными участниками рынка, в том числе банками, платежными системами и прочими платежными операторами. Постоянно развивающееся регулирование в отношении надзора за использованием электронных кошельков может стать, по мнению агентства, дополнительным источником негативного влияния на бизнес QIWI. Тем не менее риски, касающиеся бизнес-профиля банка, в дальнейшем отчасти будут по-прежнему сбалансированы благодаря рентабельности деятельности, заметно превышающей аналогичные показатели других российских банков, считают аналитики.