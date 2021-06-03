Почта России и Ozon в рамках Петербургского международного экономического форума договорились о долгосрочном сотрудничестве в области электронной коммерции, подписав меморандум. Компании ускорят доставку и помогут предпринимателям страны, говорится в релизе Почты России.



«Партнерство Ozon и национального почтового оператора в первую очередь поможет дать еще больше сервисов продавцам маркетплейса. С начала 2021 года Ozon активно развивает новую модель логистики, когда площадка работает как витрина, а доставка осуществляется силами сторонних операторов логистики. Для предпринимателей, предпочитающих такую механику работы, Почта России введет специальные сниженные тарифы. Также такие продавцы получат отдельную линию поддержки от Почты России», — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны будут активно сотрудничать для привлечения и поддержки продавцов на маркетплейсе, прежде всего в отдаленных регионах. Также запланировано расширение сотрудничества по курьерской доставке. Курьеры Почты России будут доставлять заказы Ozon из почтовых отделений на дом покупателям.

Как ожидается, эти и другие меры позволят значительно увеличить количество доставок почтой от продавцов Ozon по России и в страны СНГ.

«Все больше продавцов маркетплейсов переходят на модель, при которой продавцы/интернет-магазины сами доставляют заказы до покупателей. И нам важно поддержать их и создать максимально простые и комфортные условия для сдачи и доставки товаров. Мы надеемся, что меморандум с Ozon не только сделает доставку для продавцов более доступной, но и будет стимулировать российский экспорт», — отметил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.