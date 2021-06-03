Минимальный возраст, при достижении которого молодые люди могут покупать и продавать ценные бумаги на бирже, следует снизить до 12 лет, считает первый зампред Банка России Сергей Швецов.



«Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться», — заявил Швецов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью телеканалу «Известия».

По словам первого зампреда ЦБ, к 12 годам дети уже неплохо знают математику, достаточно для того, чтобы «пробовать элементарные финансовые инструменты». «Тот уровень математики, который преподается, таков, что в 12 лет ребенок имеет основы, чтобы считать сложные проценты», — пояснил Швецов.

Он также отметил, что многие выходят на биржу не для того, чтобы сразу начать зарабатывать, а чтобы набраться опыта, а «без практики научиться инвестировать невозможно».

Согласно действующему в России законодательству, дети младше 14 лет имеют право совершать лишь мелкие бытовые сделки, например покупать продукты в магазине, тратить по своему усмотрению те деньги, которые им выдали родители или иные законные представители, или принимать не слишком дорогие подарки. Остальные сделки за малолетних должны совершать родители, усыновители или опекуны, которые несут по таким сделкам имущественную ответственность.

С 14 лет несовершеннолетние получают право распоряжаться своим заработком, класть деньги на свой счет в банке и снимать их с него, а также совершать различные сделки с письменного согласия своих законных представителей. Те должны одобрять каждую такую сделку, что существенно затрудняет участие несовершеннолетних в биржевых торгах, так как ситуация на рынке может меняться очень быстро.

«Мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто», — сказал 3 июня Швецов.

«Я просто высказал свое мнение, переговоры же не завершены, мы здесь не первую скрипку играем», — пояснил он журналистам.

Вопрос о том, к каким финансовым инструментам несовершеннолетние инвесторы могут получить доступ, а к каким — нет, по его словам, еще предстоит обсуждать.

«Но я считаю, что семья сама должна для себя решать, какие ограничения устанавливать. Это деньги семьи, поэтому государству особо вмешиваться не надо», — сказал Швецов.