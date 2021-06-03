Стабилизация курса рубля, пусть и ниже фундаментальных значений, а также сезонное удешевление плодоовощной продукции окажут сдерживающее влияние на инфляцию в РФ, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С началом летнего сезона начнут действовать дополнительные сдерживающие факторы, такие как плодоовощная продукция. Курс, хотя он сейчас и слабее фундаментальных значений, но тем не менее стабилизировался — это также окажет положительное влияние на инфляцию. Важно отметить, что замедлению способствуют все системные меры как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте, несмотря на напряженную ситуацию с мировыми ценами», — сказал министр.

Он отметил, что уже сейчас недельные темпы инфляции замедлились. «У нас в мае инфляция — в диапазоне 0,1—0,15% в неделю, тогда как в январе — апреле была стабильно по 0,2%», — напомнил Решетников. При этом в годовом выражении инфляция ускоряется. «Да, по году сейчас действительно идет ускорение инфляции. Однако тут надо учитывать базу прошлого года, когда еще действовали карантинные ограничения», — подчеркнул министр.

Ранее Решетников заявлял, что Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в РФ в 2021 году на уровне 4,3%.

В ходе ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство прогнозирует инфляцию в России от 4,5% до 5% по итогам 2021 года, что выше апрельской оценки (4—4,5%).

По прогнозу ЦБ, инфляция в РФ в 2021 году составит 4,7—5,2% и вернется к целевым 4% в середине 2022 года.

Также Решетников рассказал, что восстановление экономики России идет с видимым опережением, ВВП может достичь докризисного уровня IV квартала 2019 года уже в июне-июле этого года. «Если сравнивать со средним по 2019 году, то по большому счету в апреле мы уже восстановились. Если брать четвертый квартал, то минус 0,9 процентного пункта. По маю пока сложно еще давать оценку, потому что были нерабочие дни, они несколько повлияют. Поэтому говорить о полном восстановлении к четвертому кварталу 2019 года — это июнь-июль. Это на два-три месяца раньше, чем мы предполагали, поэтому восстановление идет действительно с видимым опережением», — сказал Решетников.

Он отметил, что в качестве точки отсчета Минэкономразвития использует две величины — среднегодовой ВВП 2019 года и средний за IV квартал 2019 года.

Рост ВВП России в годовом выражении в апреле был ожидаемо высоким. Это двузначные значения, которые сложились на фоне провала прошлого года, сообщил министр. «Годовой рост в апреле ожидаемо высокий — двузначный показатель роста ВВП на фоне провала прошлого года. Но сравнивать динамику сейчас с прошлым годом немного бессмысленно по понятным причинам», — сказал он.

Предполагается, что Минэкономразвития представит свою оценку ВВП России за апрель 4 июня, после публикации доклада Росстата.

Ведомство может в июле скорректировать прогноз по ВВП на 2021 год в сторону улучшения, если тенденция восстановления сохранится в мае — июне. «Если эти тенденции устоят в мае — июне, то у нас будут основания повысить прогноз на 2021 год. Это мы будем делать в июле», — сказал министр.

По его словам, сейчас наиболее важно, что будет с траекторией восстановления экономики, поэтому особое внимание — инвестициям и потребительскому спросу. «Нас беспокоит сейчас ненаблюдаемая часть доходов населения: с зарплатами и социальными выплатами все нормально, а вот предпринимательские и прочие неучтенные доходы — по этому показателю есть вопросы», — подчеркнул он.