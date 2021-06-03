Общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос в мае на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 74,3 трлн рублей. Такие данные представлены на сайте биржи.

«Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 36,4%), срочный рынок (рост на 36,1%), денежный рынок (рост на 22,9%) и валютный рынок (рост на 22,1%)», — говорится в релизе .

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

В числе прочего приводятся данные по рынку облигаций, свидетельствующие о сокращении объема торгов в мае в 1,7 раза в годовом выражении. «Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1 триллион 218,4 миллиарда рублей (2,014 триллиона рублей в мае 2020 года)», — сообщает биржа.



В мае на фондовом рынке Московской биржи размещены 63 облигационных займа на общую сумму 1,032 трлн рублей, включая однодневные облигации на 291,6 млрд.