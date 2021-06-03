Рынок труда в России будет полностью восстановлен до докризисных показателей до конца текущего года, сообщил в четверг в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы видим, что мы идем более высокими темпами, чем мы планировали изначально. В 20 субъектах РФ рынок труда уже восстановился полностью. То есть мы уже вышли на уровень, который был в 2019 году. В 32 субъектах рынок труда колеблется в диапазоне 98—99% от параметров 2019 года, поэтому в 52 регионах ситуация достаточно стабильная», — сказал он.

«Достижение показателя — задача, которую поставил президент, — допандемических значений на рынке труда мы до конца 2021 года выполним», — резюмировал Котяков.

Он сообщил, что общая безработица в России сейчас держится на уровне 5,2%, до конца 2021 года она снизится до 4,6—4,7% (докризисный показатель 2019 года).

«Сейчас у нас 5,2%, если мы выйдем на 4,6—4,7%, которые были в 2019 году, это хороший показатель при условии, что внутри 4,6—4,7% [есть] минимальное число людей, длительно находящихся без работы. Мы для себя сроком достижения цели [ставим] конец 2021 года, если получится раньше, мы это сделаем», — сказал министр.

Котяков отметил, что сегодня экономисты многих стран спорят о том, какой уровень безработицы является оптимальным. «Во многом все сходятся к тому, что уровень ниже 5% — это уровень, который допустим для стабильной экономической системы», — подчеркнул он.