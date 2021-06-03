Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 12 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,275 рубля. С начала торговой сессии было проведено 36,4 тыс. сделок на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,02—73,32 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 88,8225 рубля, уменьшившись на 51 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,9 тыс. сделок на 365,7 млн евро по курсам от 89,33 до 90,025 рубля за евро.

Доллар же к вечеру балансирует около 73,23 рубля, периодически соскальзывая вниз, замечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Слишком крепкая валюта способна свести к минимуму весь процесс хрупкого экономического восстановления в России, а падать ей пока не на чем. Это значит, что доллар может довольно долго балансировать в границах 73—74 рублей. Евро стоит 88,82 рубля и может торговаться в диапазоне 88,8—90,5 рубля», — комментирует эксперт.