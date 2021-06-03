Банк России приказом от 3 июня отозвал лицензию ООО «Страховая компания «Кредит Европа Лайф» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4117) на осуществление добровольного страхования жизни. Решение вступает в силу со дня его принятия, уточняется в уведомлении на сайте ЦБ.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности», — поясняется в сообщении.



Страховщик является «дочкой» Кредит Европа Банка. По данным на сайте компании, у нее еще есть лицензия на добровольное личное страхование, за исключением страхования жизни.