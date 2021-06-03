Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала технологию для автоматизированного считывания чеков для получения социального налогового вычета. Об этом в четверг сообщил глава службы Даниил Егоров в интервью телеканалу «Россия-24» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы сейчас разработали технологию, в случае если она устроит Министерство финансов, правительство и, конечно, Думу, мы будем готовы перейти к тому, что эти чеки будут автоматически считываться системой», — сказал он.

Также Егоров добавил, что эта система будет считывать только те чеки, которые сам покупатель идентифицировал как свои. По словам главы ведомства, система призвана облегчить процесс сбора документов для получения социального налогового вычета при, например, покупке лекарств в разных аптеках.