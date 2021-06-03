Период действия программы детского кешбэка в РФ расширен: теперь можно возместить 50% стоимости путевок с 10 мая по 20 сентября. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родителям будет предоставляться возмещение половины стоимости путевки. Компенсация будет осуществляться за период отдыха детей с 10 мая по 20 сентября», — сказал Чернышенко.



Он напомнил, что родители, которые приобрели путевки до 25 мая, могут с 15 июня через портал госуслуг заполнить форму и представить подтверждающие документы на получение половины средств за трансакцию, но не более 20 тыс. рублей.