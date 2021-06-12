Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 мая 2021 года составила 4,8%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель понизился на 0,1 процентного пункта (на 1 апреля 2021 года он составлял 4,9%).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд понизился в апреле на 4,389 млрд 7 тыс. рублей (с 1 трлн 23,225 млрд на начало месяца до 1 трлн 18,835 млрд на 1 мая), общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд увеличился на 469,18 млрд рублей (с 20 трлн 729,9 млрд до 21 трлн 199,08 млрд).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 мая 93% просроченных ссуд против 92,6% на 1 апреля.