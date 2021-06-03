ВТБ планирует запустить детские банковские карты. Об этом сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«В этом году ВТБ сфокусировался на развитии сервисов для всех клиентских сегментов. <…> Для детей (а точнее, для их родителей) мы в ближайшее время представим новый продукт — детскую банковскую карту. Ее смогут оформить ребенку с шестилетнего возраста», — рассказал он.

По словам Печатникова, карта «позволит детям учиться грамотно распоряжаться финансами, а родителям — контролировать расходы детей в режиме онлайн, а также самостоятельно задавать лимиты трат ребенка».

Кроме того, у пользователей системы «ВТБ Онлайн» появится возможность моментально выпустить зарплатную карту.

«Пандемия и развитие технологий удаленного подписания документов сняли еще больше барьеров для самостоятельного выбора зарплатного банка. Мы ожидаем, что в этом году 20% новых зарплатных клиентов банка заявят о своем желании получать зарплату на карты банка самостоятельно, без участия работодателя. И с каждым годом их доля будет расти. Любая дебетовая карта ВТБ уже сейчас обладает всеми необходимыми преимуществами после первого получения зарплаты, а если организация работает с банком, то подать заявление в бухгалтерию можно будет через мобильное приложение», — сказал топ-менеджер банка.



«Мы также планируем запустить моментальный выпуск зарплатной карты в «ВТБ Онлайн», — добавил он.