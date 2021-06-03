Почти 61% российских банков показали в апреле увеличение объема средств на счетах граждан, тогда как в январе — марте основная часть сектора ежемесячно фиксировала чистый отток розничного фондирования. На это как на одну из тенденций анализируемого месяца обращает внимание рейтинговое агентство «Эксперт РА».

«В апреле значительно улучшилась динамика средств населения на банковских счетах по сравнению с предшествовавшими месяцами 2021 года. Темпы прироста розничного фондирования ускорились до 3,3% с 0,6% по итогам марта. Почти 61% кредитных организаций за месяц показали увеличение средств на счетах граждан, тогда как с января по март большая часть сектора ежемесячно испытывала чистый отток розничного фондирования», — пишут аналитики, поясняя, что «изменению тренда отчасти поспособствовало повышение ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой».

«Однако эффект может быть временным, — предупреждают авторы обзора . — Необходимо учитывать, что месячные темпы прироста совокупного портфеля розничных кредитов с начала года устойчивы (лишь в феврале были ниже 2%) и в среднем превышают динамику вкладов. Рост долговой нагрузки во втором полугодии 2021 года может замедлить динамику ресурсной базы. Более того, темпы прироста остатков на счетах населения могут в некоторой степени искажаться новыми выдачами кредитных средств, временно не использованных заемщиками. В связи с этим приоритетной регуляторной задачей по-прежнему остается контроль долговой нагрузки заемщиков по ипотечным и потребительским кредитам».

«Эксперт РА» отмечает, что динамика просроченной задолженности в целом позитивна. Усредненный по всем банкам уровень просрочки в розничных кредитных портфелях сократился до 4,9% — на 0,3 процентного пункта за месяц и на 0,4 п. п. с начала года. В корпоративных кредитных портфелях просроченная задолженность колеблется в достаточно узком диапазоне от 4,2% до 4,4% с начала года.

«Потери по прошлогодним проблемным кредитам отражены в отчетности и покрыты резервами, но репрезентативность динамики относительного уровня просрочки в части розницы снижается из-за новых выдач, в части корпоративного портфеля — из-за реструктуризаций кредитов крупных компаний, которые все еще актуальны на фоне внешнеэкономической нестабильности», — говорится в материале.



В связи с описанными неопределенностями в части источников долгосрочного фондирования и ожидаемых потерь по кредитному риску банки аккумулируют и поддерживают достаточность капитала на повышенном уровне, обеспечивающем устойчивость к непредвиденным стрессам, констатируют эксперты. Согласно их данным, по состоянию на 1 мая 2021 года медианный по всем кредитным организациям уровень достаточности совокупного капитала составил 25,5%, основного капитала — 18,3% (плюс 0,8 п. п. и плюс 0,7 п. п. с начала года соответственно).