Курсы доллара и евро к рублю демонстрируют слабую разнонаправленную динамику в ходе утренних торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 7:47 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,29 рубля, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на это же время равнялся 88,8 рубля (минус 5 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,22—73,39 рубля за доллар и 88,75—89 рублей за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.